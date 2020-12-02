ДОМ.РФ планирует отдавать под жилую застройку более 3,5 тыс. гектаров ежегодно

Эту информацию огласил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на пресс-конференции.
Как сообщает «Интерфакс», он обозначил сроки выполнения работ: дорожная карта, разработанная ДОМ.РФ совместно с правительством, должна быть готова к 15 декабря. По его словам, для выполнения озвученных показателей распределения земли планируется ежегодно вовлекать в оборот как минимум 3,5 тысячи гектаров государственных владений.
«В этом году мы вовлекли в оборот 3,7 тысячи гектаров земли. Это в потенциале составляет порядка 8 млн квадратных метров жилья», — отметил он.
ДОМ.РФ присвоены полномочия агента страны по вовлечению в оборот и распоряжению участками земли и иными объектами недвижимости, которые по различным причинам находятся в собственности государства и не используются правообладателями. На данный момент полномочия ДОМ.РФ распространяются на большую часть субъектов РФ.