ДОМ.РФ планирует отдавать под жилую застройку более 3,5 тыс. гектаров ежегодно

ДОМ.РФ присвоены полномочия агента страны по вовлечению в оборот и распоряжению участками земли и иными объектами недвижимости, которые по различным причинам находятся в собственности государства и не используются правообладателями. На данный момент полномочия ДОМ.РФ распространяются на большую часть субъектов РФ.