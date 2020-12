ДОМ.РФ планирует отдавать под жилую застройку более 3,5 тыс. гектаров ежегодно

Правительство России поручило финансовому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ заняться разработкой дорожной карты, согласно которой за 10 следующих лет из федеральных земель будут выделены площади для постройки не менее 100 млн квадратных метров жилья.

Эту информацию огласил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на пресс-конференции. Как сообщает «Интерфакс», он обозначил сроки выполнения работ: дорожная карта, разработанная ДОМ.РФ совместно с правительством, должна быть готова к 15 декабря. По его словам, для выполнения озвученных показателей распределения земли планируется ежегодно вовлекать в оборот как минимум 3,5 тысячи гектаров государственных владений. «В этом году мы вовлекли в оборот 3,7 тысячи гектаров земли. Это в потенциале составляет порядка 8 млн квадратных метров жилья», — отметил он. ДОМ.РФ присвоены полномочия агента страны по вовлечению в оборот и распоряжению участками земли и иными объектами недвижимости, которые по различным причинам находятся в собственности государства и не используются правообладателями. На данный момент полномочия ДОМ.РФ распространяются на большую часть субъектов РФ.

