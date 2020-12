«Дети часто болеют»: учащиеся одного из колледжей в Башкирии мерзнут в кабинетах

Жительница поселка Иглино под Уфой написала обращение на страничке главы Башкирии Радия Хабирова. Анастасия Мельникова переживает за своего ребенка, который обучается в филиале Башкирского агропромышленного колледжа. По словам женщины, в кабинетах очень холодно, а учащихся не спасают даже куртки.

— Наши дети замерзают в кабинетах, температура 10-12 градусов, даже в куртках сидеть холодно, не говоря уж о том, что это ужасно неудобно. Писали обращение в администрацию района – никакой реакции. Уже не знаем куда обращаться, дети часто болеют, пишет Анастасия Мальникова. Директор колледжа Рифат Биккулов рассказал журналисту Mkset, что с этой проблемой они сталкиваются не первый год. — У нас и до этого было холодно. В 2018 году мы в рамках капитального ремонта заменили всю систему отопления, все трубы поменяли, потому что нам говорили, что там все забито. Но состояние не улучшилось. В 2019 году зиму прошли, тоже было холодно. Этим летом сделали по-другому врезку в систему отопления, но на данный момент, как видите, родители тоже жалуются, признает директор. По словам Рифата Биккулова, ситуация заметно улучшается после наступления сильных морозов. Тогда котельная начинает более активную подачу тепла и помещения прогреваются. А когда на улице около -10 градусов холода, мощности не хватает. — Несмотря на это, в обслуживающей организации «Теплоэнергетика» говорят, что подают отопление по всем нормам СанПина. Здание, конечно, старое, но стоят евро окна, поэтому проблема только в системе отопления. На сегодняшний день мы приняли решение еще раз изменить систему отопления и посмотрим на результат. Если ситуация не улучшится, будем решать по-другому, отметил он. В информационном отделе администрации Иглинского района подтвердили, что данная проблема в здании колледжа наблюдается не первый год. Так как Башкирский агропромышленный колледж является подведомственной организацией БГАУ и Минобра, администрация Иглинского района может отрабатывать этот вопрос в виде организационного характера. Поэтому на этой неделе планируется собрать комиссию, на которой будут присутствовать представители колледжа, котельной, а также БГАУ, чтобы разработать дальнейший план действий. — Как мы поняли, проблема в хозяйственной части самого колледжа. Все материалы и трубы должны предоставляться со стороны колледжа. Если выяснится, что это «Теплоэнергетика» не додает, с ними будем отрабатывать. А пока все замеры говорят, что с их стороны все нормально, отметили в администрации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter