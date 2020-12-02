«Дети часто болеют»: учащиеся одного из колледжей в Башкирии мерзнут в кабинетах

— У нас и до этого было холодно. В 2018 году мы в рамках капитального ремонта заменили всю систему отопления, все трубы поменяли, потому что нам говорили, что там все забито. Но состояние не улучшилось. В 2019 году зиму прошли, тоже было холодно. Этим летом сделали по-другому врезку в систему отопления, но на данный момент, как видите, родители тоже жалуются, признает директор.