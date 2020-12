Депутаты Башкирии предложили запретить передвижные зверинцы и дельфинарии в России

Депутаты Госсобрания Башкирии собираются внести в Госдуму РФ законопроект, запрещающий передвижные зверинцы и дельфинарии по всей стране.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что данная необходимость возникла давно и связана со многими факторами, например, с антигуманным содержанием животных в цирках, зоопарках и дельфинариях. Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, сказал Толкачев. Он напомнил, что во многих странах уже запрещена деятельность мобильных зоопарков и дельфинариев. Документ предусматривает, что закон вступит в силу, в случае одобрения Госдумой, через полгода после официальной публикации. Это даст время владельцам передать животных в обычные зоопарки или перейти на стационарную работу. Напомним, ранее в Ишимбайском районе Башкирии грибники обнаружили голодающего медведя в клетке. Как сообщали местные жители, второй зверь умер от истощения. В итоге медведя приютил фермер из Иглинского района Хасан Идиятуллин.

