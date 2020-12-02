Депутаты Башкирии предложили запретить передвижные зверинцы и дельфинарии в России

Депутаты Башкирии предложили запретить передвижные зверинцы и дельфинарии в России

Вчера, 11:21ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания Башкирии собираются внести в Госдуму РФ законопроект, запрещающий передвижные зверинцы и дельфинарии по всей стране.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что данная необходимость возникла давно и связана со многими факторами, например, с антигуманным содержанием животных в цирках, зоопарках и дельфинариях.

Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, сказал Толкачев.

Он напомнил, что во многих странах уже запрещена деятельность мобильных зоопарков и дельфинариев.

Документ предусматривает, что закон вступит в силу, в случае одобрения Госдумой, через полгода после официальной публикации. Это даст время владельцам передать животных в обычные зоопарки или перейти на стационарную работу.

Напомним, ранее в Ишимбайском районе Башкирии грибники обнаружили голодающего медведя в клетке. Как сообщали местные жители, второй зверь умер от истощения. В итоге медведя приютил фермер из Иглинского района Хасан Идиятуллин.

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