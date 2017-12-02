Уфимский скульптор Салават Фидаи поддержал проект для слепых детей

Средства с покупки работы скульптора пойдут на реализацию проекта #уфатактильная.

Известный уфимский мультискульптор Салават Фидаи принял участие в проекте #уфатактильная, организаторы которого хотят создать специальную тактильную стену для детей с нарушениями зрения.

Скульптор предлагает купить его скульптуру на кончике карандаша в виде двух сердечек за 15 тысяч рублей. Деньги пойдут на создание тактильной стены для уфимских детей с инвалидностью по зрению в школе-интернате №28. На стене будут изображены сказочные персонажи.