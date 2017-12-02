Уфимский скульптор Салават Фидаи поддержал проект для слепых детей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Средства с покупки работы скульптора пойдут на реализацию проекта #уфатактильная.
Известный уфимский мультискульптор Салават Фидаи принял участие в проекте #уфатактильная, организаторы которого хотят создать специальную тактильную стену для детей с нарушениями зрения.
Скульптор предлагает купить его скульптуру на кончике карандаша в виде двух сердечек за 15 тысяч рублей. Деньги пойдут на создание тактильной стены для уфимских детей с инвалидностью по зрению в школе-интернате №28. На стене будут изображены сказочные персонажи.
Вы также можете помочь проекту на странице краудфандинговой платформы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей