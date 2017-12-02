Сельская молодежь в Башкирии попала в "ловушку бедности"

Из-за падения уровня жизни молодежь из сельской местности не может уехать и реализовать свои способности.

В возрастной группе от 15 до 30 лет отток населения наиболее выражен, - сообщила ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Академии наук Башкортостана Гульдар Хилажева.

Наблюдаются миграционные перемены в среде сельской молодежи-жители в возрасте 20-24 года снизили миграционную активность.

Здесь можно говорить о ловушке бедности - из-за падения уровня жизни молодые люди не имеют возможности уехать и реализоваться за пределами своего населенного пункта. По мнению Гульдар Хилажевой, в Башкортостане наблюдается убыль населения в результате межрегиональной миграции, однако эти процессы закономерны и свойственны почти всем российским регионам.

В России всего около 16 регионов, где наблюдается прирост населения за счет миграции. В частности, россияне переезжают в ХМАО-только в 2016 году в округ переехали 8-9 тысяч человек, и это не вахтовая и маятниковая миграцияа переезд на постоянное место жительства.

Традиционно регионы-"магниты" это Татарстан, Челябинск, другие города Урало-Поволжского региона, и конечно, Москва и Санкт-Петербург.

Как отметила Гульдар Хилажева, временная вахтовая миграция не характерна для молодежи: на север в основном ездят семейные мужчины среднего возраста.