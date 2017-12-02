Ольга Одинокова: Обратите внимание на замершую беременность в Уфе

В Уфе прошел бизнес-завтрак "Общественный контроль в сфере охраны окружающей среды".

Сегодня в Уфе в рамках Общероссийского экологического форума "Комфортная среда. Экология. Законодательство" в отеле "Шератон" прошел бизнес-завтрак "Общественный контроль в сфере охраны окружающей среды". На нем председатель Совета предпринимателей Уфы Ольга Одинокова задела тему появления замершей беременности в роддомах города.

- Я общалась с одним акушером с 40-летним стажем работы, -рассказала Ольга Одинокова. - Он говорит, что появились случаи замершей беременности в роддомах. Это когда плод погибает, а женщина даже не понимает этого. Предлагаю обратить на это внимание.

"По словам врачей, работающих в больницах, в крупных городах явно наблюдаются «волны» замерших беременностей, - пишет ресурс zamershaya.ru. - В разгар такой волны в день на отделение может поступать по 7-10 человек с диагнозом «замершая беременность», а потом затишье – и неделями никого. Периодичности у таких волн нет. Что это? Какие-либо выбросы или что-то еще? Неизвестно. Врачи только констатируют факт. Видимо, человечество все-таки начинает расплачиваться за свою техногенную деятельность".