Неделя в Башкирии: Спасти девочку, подарить «Мерседес» и озвучить Послание

ТОП-7 тем, которые на неделе опубликовала Медиакорсеть, или материалы, которые вы должны прочитать.

Мы решили рассказать о тех материалах, которые больше всего читают на этой неделе.

В Уфе врачи поставили правильный диагноз девочке, родившейся в роддоме №3 два года назад, только после того, как ее мама, заметившая неладное, устроила скандал. И теперь 2-летней девочке с диагнозом «органическое поражение центральной нервной системы», российские медики помочь не могут, а мама просит помочь, чтобы собрать один миллион на лечение дочки в Китае.

На неделе активно обсуждалось видео, на котором видно, как полицейский дарит своей подруге в Уфе «Мерседес». Она пояснила телеканалу РЕН-ТВ, что это ее машина. Оказалось, что этот полицейский, борец с экономической преступностью, был замешан в избиении охранника казино в Стерлитамаке, в результате его уволили с работы.

Накануне новогодних корпоративов Медиакорсеть выяснила, какие гонорары берут за свои выступления Айдар Галимов, Салават Фатхетдинов, Радик Юльякшин и другие артисты.

Школы Уфы массово проводят аукционы на отбор клининговых компаний, которые вместо обычных техничек будут заниматься уборкой в школах с 1 января 2018 года. Медиакорсеть решила узнать, кто и как теперь будет наводить чистоту в школах.

В четверг, 30 ноября, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил с ежегодным посланием к Госсобранию республики. Большое внимание он уделил семейной политике, заявив, что наступает «эра драгоценного ребенка».

Медиакорсеть в этот же день решила выяснить, как идет строительство здания Верховного суда Башкирии в Уфе на улице Пушкина, 88. Оно было начато в 2014, а должно быть закончено в 2020 году.