Александр Ларьяновский: молодежь будет конкурировать за работу

Роботы отберут работу у людей.

Население стареет, для молодежи это значит, что ее ожидают социальные очереди и конкуренция за рабочие места. Об этом заявил управляющий партнёр, директор по бизнес-развитию школы «Skyeng». Идеолог и основатель ряда крупных региональных интернет-проектов Александр Ларьяновский в ходе выступления на панельной дискуссии на молодежном форуме Ufaforum.

- Когда говорят, что молодежь построит новую экономику - можно ожидать, что это случится лет через 30, - говорит Александр Ларьяновский.- Вузы задумаются о подготовке востребованных сегодня специалистов лет через пять, еще через пять будет написана программа, в итоге через 15 лет мы получим специалиста, а экономика на месте не стояла, все вокруг изменилось.

По его словам, у молодежи не так много возможностей. Усугубляется все еще и замещением рабочих мест роботами и автоматизацией производства. "Если раньше чтобы прокормить общество, нужно было чтоб работали 90-100 процентов его членов, то в ближайшее время доля необходимого рабочего населения будет достаточной в объеме 30-40 процентов", - говорит Александр.

- В нашей компании работают три тысячи человек, из них только 70 человек живут в Москве, - рассказывает он. - Остальные - в регионах. Они забрали работу у москвичей, работают удаленно из дома, получают хорошую зарплату. Эти возможности сегодня есть.