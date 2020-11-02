Власти Башкирии выделили 203,7 миллиона рублей на освещение Конгресс-холла в Уфе

Кроме того, Госкомитет по конкурентной политике ищет подрядчика для поставки комплекса оборудования для воспроизведения звука. По контракту, подрядчик также проведёт монтажные и пуско-наладочные работы и введёт оборудование в эксплуатацию. Сумма контракта — 95,1 миллиона рублей.