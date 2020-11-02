Власти Башкирии выделили 203,7 миллиона рублей на освещение Конгресс-холла в Уфе

Власти Башкирии выделили 203,7 миллиона рублей на освещение Конгресс-холла в Уфе

Вчера, 16:07ОбществоАнна КононоваPhoto: wikimapia.org
Госокмитет Башкирии по конкурентной политики разместил аукцион на поиск подрядчика для установки освещения в Конгресс-холле «Торатау» на 203,7 миллиона рублей.

Согласно госзакупке, исполнитель проведёт монтажные и пуско-наладочные работы, а также введёт оборудование в эксплуатацию. На реализацию проекта направлены средства бюджетного учреждения, полученные в виде субсидий на иные цели. Работы должны завершиться до 25 декабря.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 ноября.

Кроме того, Госкомитет по конкурентной политике ищет подрядчика для поставки комплекса оборудования для воспроизведения звука. По контракту, подрядчик также проведёт монтажные и пуско-наладочные работы и введёт оборудование в эксплуатацию. Сумма контракта — 95,1 миллиона рублей.

Напомним, Конгресс-холл был основан в 2007 году. В здании проходят мероприятия регионального, федерального и международного значения. В 2015 году в Конгресс-холле прошли основные встречи глав государств ШОС и БРИКС.

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