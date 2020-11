В ближайшие 3 года в Югре на реализацию государственной программы «Современная транспортная система» выделят 44 млрд рублей.

В региональном правительстве заявили, что в 2021 году на программу планируют потратить 14,8 млрд рублей. Из них более 10 млрд направят на восстановление дорог. Таким образом, доля трасс регионального значения увеличится до 77,2%, сообщает infox.ru. Кроме этого администрация региона собирается расширить субсидирование авиакомпаний. Компенсация расходов авиаперевозчиков позволит сдержать рост цен на билеты.

