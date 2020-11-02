В Уфе ушел из жизни автор знаменитых скульптур Владимир Дворник

В Уфе ушел из жизни автор знаменитых скульптур Владимир Дворник

Вчера, 08:44ОбществоКарина МамаеваPhoto: Минкульт РБ
Накануне, 1 ноября, в возрасте 49 лет в Уфе скончался скульптор Владимир Дворник. Об этом сообщили в Минкульте Башкирии.

Причиной смерти стала неожиданная остановка сердца. За годы своей жизни он подарил Уфе и республике множество своих работ. Среди них памятник поэту-просветителю Мифтахетдину Акмулле на площади БГПУ, бюсты народному писателю РБ Зайнаб Биишевой и генералам Шаймуратову и Кусимову на центральной аллее парка Победы Уфы, а также бюсты Ахмет-Заки Валиди, установленные во дворе Санкт-Петербургского государственного университета и в Стамбуле.

Владимир Дворник состоял в Союзе художников России с 1998 года. В процессе работы он особенное внимание уделял эмоциональному состоянию своего главного героя – человеку.

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