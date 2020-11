В Уфе приостановили работу двух рынков из-за опасности вспышки коронаврируса

В Уфе на время закрыли два рынка в столице Башкирии. Посетители там не носили маски. Не соблюдались также и другие меры безопасности, сообщает Минторговли Башкирии.

В результате проверок больше всего нарушений обнаружено в ТК «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском. Посетители рынков не соблюдали дистанцию, а маски и перчатки отсутствовали даже у персонала. В торговых павильонах не было установлено антисептиков для обработки рук. Рынки не будут работать до устранения нарушений. Помимо этого, рейды проходят в кафе и ресторанах Уфы. Напомним, ранее Радий Хабиров объявил об ограничениях для заведений общепита, которые не должны работать с 20:00 до 06:00. В этой сфере также найдены нарушения. Как минимум три заведения решили поработать в ночное время, несмотря на запрет.

