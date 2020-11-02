В Уфе приостановили работу двух рынков из-за опасности вспышки коронаврируса

В результате проверок больше всего нарушений обнаружено в ТК «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском. Посетители рынков не соблюдали дистанцию, а маски и перчатки отсутствовали даже у персонала. В торговых павильонах не было установлено антисептиков для обработки рук. Рынки не будут работать до устранения нарушений.