В Уфе приостановили работу двух рынков из-за опасности вспышки коронаврируса

В результате проверок больше всего нарушений обнаружено в ТК «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском. Посетители рынков не соблюдали дистанцию, а маски и перчатки отсутствовали даже у персонала. В торговых павильонах не было установлено антисептиков для обработки рук. Рынки не будут работать до устранения нарушений.
Помимо этого, рейды проходят в кафе и ресторанах Уфы. Напомним, ранее Радий Хабиров объявил об ограничениях для заведений общепита, которые не должны работать с 20:00 до 06:00. В этой сфере также найдены нарушения. Как минимум три заведения решили поработать в ночное время, несмотря на запрет.