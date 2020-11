За минувшие сутки в России обнаружили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом, за время пандемии в стране были выявлено более 1,65 млн заболевших COVID-19.

Как сообщает RT, в последний раз российские медики выявили более 18,6 тыс. случаев заражения инфекцией.

