В Башкирии за информацию о вандалах, срубивших лиственницы, заплатят 100 тыс рублей

Напомним, информация об 11 пострадавших деревьях появилась в минувшие выходные. Известно, что данные деревья имеют статус памятника природы. Их возраст около 400 лет. На данный момент виновных в повреждении многовековых деревьев не нашли.
На данный момент биологи и активисты установили карсеты на стволы деревьев, чтобы они не сломались из-за ветра или собственной тяжести.
Ранее в правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по данному факту, сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ. Расследование продолжается.