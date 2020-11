В Башкирии за информацию о вандалах, срубивших лиственницы, заплатят 100 тыс рублей

Активисты движения «Зеленый щит Башкортостана» готовы заплатить 100 тысяч рублей за любую информацию о личностях, которые повредили бензопилами Кужановские лиственницы в Абзелиловском районе.

Напомним, информация об 11 пострадавших деревьях появилась в минувшие выходные. Известно, что данные деревья имеют статус памятника природы. Их возраст около 400 лет. На данный момент виновных в повреждении многовековых деревьев не нашли. На данный момент биологи и активисты установили карсеты на стволы деревьев, чтобы они не сломались из-за ветра или собственной тяжести. Ранее в правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по данному факту, сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ. Расследование продолжается.

