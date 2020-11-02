В Башкирии за информацию о вандалах, срубивших лиственницы, заплатят 100 тыс рублей

В Башкирии за информацию о вандалах, срубивших лиственницы, заплатят 100 тыс рублей

Вчера, 13:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Активисты движения «Зеленый щит Башкортостана» готовы заплатить 100 тысяч рублей за любую информацию о личностях, которые повредили бензопилами Кужановские лиственницы в Абзелиловском районе.

Напомним, информация об 11 пострадавших деревьях появилась в минувшие выходные. Известно, что данные деревья имеют статус памятника природы. Их возраст около 400 лет. На данный момент виновных в повреждении многовековых деревьев не нашли.

На данный момент биологи и активисты установили карсеты на стволы деревьев, чтобы они не сломались из-за ветра или собственной тяжести.

Ранее в правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело по данному факту, сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ. Расследование продолжается.

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