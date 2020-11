В Башкирии скончался майор Росгвардии Вадим Салимгареев. Сегодня коллеги и близкие проводили его в последний путь.

Несмотря на тяжёлую болезнь, Вадим Салимгареев продолжал нести службу в должности помощника начальника оперативного отдела штаба управления Росгвардии. Справедливый командир и надежный товарищ навечно останется в сердцах сослуживцев, сообщает пресс-служба ведомства. Вадим Салимгареев окончил Саратовский военный институт. В своё время он дослужился до заместителя командира отряда специального назначения Росгвардии в Приволжском округе.

