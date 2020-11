В Башкирии до 2025 года в 26 тысяч домов будет проведен газ

Власти Башкирии подписали соглашение с компанией «Газпром» на проведение газификации в 2021-2025 годах. На эти цели компания выделит 13,5 миллиардов рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что эта сумма инвестиций в пять раз больше от той, что выделялась на газификацию населения в 2015-2020 годах. Благодаря выделенной сумме удастся провести газ в 26 тысяч домов. — Это очень меня радует, потому что куда бы ни приехал - везде заходит речь о газификации. Жители новых микрорайонов, отдалённых сёл ждут, когда в их дома придет газ, отметил Хабиров в своих соцсетях. Также по словам главы республики, за год около 2,5 тысяч семей воспользовались льготными сертификатами на проведение газа. Он отметил, что несмотря на кризис эта поддержка сохранится. Напомним, спецпрограмма рассчитана на ветеранов и многодетных семей. При подаче документов они могли получить от 60 до 100 тысяч рублей на покрытие расходов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter