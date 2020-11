«Только тяжелые больные»: Радий Хабиров призвал Минздрав освободить коечный фонд

Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину проработать вопрос ужесточения показаний к стационарному лечению.

— По разным оценкам у нас от 10 до 30% тех, кто находится в стационарах, вполне могли получить лечение амбулаторно. Тем более есть решение президента о том, что, если человек лечится от коронавируса амбулаторно, имеет право на получение бесплатных лекарств. С главврачами отрабатывайте, чтобы у нас коечный фонд не был занят теми, кому это не нужно на самом деле, только тяжелые больные, — сказал Радий Хабиров. Напомним, ранее в Минздраве Башкирии Mkset рассказали, что на дому будут лечиться пациенты с легкой формой заболевания и средней формой без факторов риска. В стационар буду поступать только «среднетяжелые» и «тяжелые» пациенты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter