«Только тяжелые больные»: Радий Хабиров призвал Минздрав освободить коечный фонд

«Только тяжелые больные»: Радий Хабиров призвал Минздрав освободить коечный фонд

Вчера, 10:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину проработать вопрос ужесточения показаний к стационарному лечению.

— По разным оценкам у нас от 10 до 30% тех, кто находится в стационарах, вполне могли получить лечение амбулаторно. Тем более есть решение президента о том, что, если человек лечится от коронавируса амбулаторно, имеет право на получение бесплатных лекарств. С главврачами отрабатывайте, чтобы у нас коечный фонд не был занят теми, кому это не нужно на самом деле, только тяжелые больные, — сказал Радий Хабиров.

Напомним, ранее в Минздраве Башкирии Mkset рассказали, что на дому будут лечиться пациенты с легкой формой заболевания и средней формой без факторов риска. В стационар буду поступать только «среднетяжелые» и «тяжелые» пациенты.

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