В Башкирии суд рассмотрит уголовное дело на руководителя организации «Спутник»

Директора потребительского общества «Спутник» обязали выплатить заработную плату сотрудникам в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Уголовное дело в отношении руководителя рассмотрит суд.

По данным ведомства, директор организации в период с июля по ноябрь 2019 года не выплачивал заработную плату либо выплачивал, но ниже МРОТ. В связи с этим образовалась задолженность перед 12 работниками на сумму более 200 тысяч рублей. Известно, что у потребительского сообщества имелись денежные средства — свыше семьи миллионов рублей для выплат, однако деньги шли на другие цели. На председателя потребительского общества «Спутник» было заведено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд. Благодаря принятым следствием мерам задолженность по заработной плате перед всеми работниками погашена в полном объеме, сообщает Следком. Напомним, ранее прокуратура направила уголовное дело на 50-летнего директора ООО «ГазСтройТехнологии» за задержку зарплаты. Общая сумма задолженности составила 1,9 миллиона рублей. Директор компании с сентября 2018 года по август 2019 года не выплатил заработную плату четырём сотрудникам. В данное время на счета и квартиру руководителя наложен арест. Угловное дело направлено в суд для рассмотрения.

