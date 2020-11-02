В Башкирии суд рассмотрит уголовное дело на руководителя организации «Спутник»

По данным ведомства, директор организации в период с июля по ноябрь 2019 года не выплачивал заработную плату либо выплачивал, но ниже МРОТ. В связи с этим образовалась задолженность перед 12 работниками на сумму более 200 тысяч рублей. Известно, что у потребительского сообщества имелись денежные средства — свыше семьи миллионов рублей для выплат, однако деньги шли на другие цели.