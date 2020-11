Студентов всех ВУЗов Башкирии снова переведут на дистанционное обучение

Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии приняли окончательное решение по форме обучения в ВУЗах и колледжах республики.

По словам министра образования Айбулата Хажина, в университетах наблюдается активный рост заболевших коронавирусом – по 30-50 студентов с подтвержденным диагнозом. В связи с этим принято решение о переводе студентов на «удаленку». — Все курсы уходят на дистанционный режим. Выпускные курсы принимают решения по ситуации, отметил Хажин. Также он отметил, что в колледжах республики наблюдается меньший рост. Заразились коронавирусом 7 студентов из 100 тысяч, и два преподавателя. Поэтому колледжи продолжают работать в очном режиме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter