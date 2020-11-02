Студентов всех ВУЗов Башкирии снова переведут на дистанционное обучение

По словам министра образования Айбулата Хажина, в университетах наблюдается активный рост заболевших коронавирусом – по 30-50 студентов с подтвержденным диагнозом. В связи с этим принято решение о переводе студентов на «удаленку».
— Все курсы уходят на дистанционный режим. Выпускные курсы принимают решения по ситуации, отметил Хажин.
Также он отметил, что в колледжах республики наблюдается меньший рост. Заразились коронавирусом 7 студентов из 100 тысяч, и два преподавателя. Поэтому колледжи продолжают работать в очном режиме.