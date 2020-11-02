Ректору БГМУ Валентину Павлову присвоили звание Почетного гражданина Уфы

Ректору БГМУ Валентину Павлову присвоили звание Почетного гражданина Уфы

Вчера, 14:04ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: ecuro.ru
Пользователи соцсетей раскритиковали Павлова за резкие высказывания в адрес больных коронавирусом.

Горсовет Уфы присвоил ректору Башкирского медуниверситета Валентину Павлову звание Почетного гражданина города. Соответствующий документ опубликован на сайте городского совета.

Звание Павлову присвоено «за выдающиеся достижения в области медицинской науки, образования, здравоохранения, за активное участие в общественной жизни столицы и республики».

Напомним, ранее в прямом эфире «Медики против COVID-19» Павлов сообщил, что в пандемию коронавируса заработал естественный отбор, от болезни, по его словам, как правило, «умирают диабетики, умирают жирные» и мужчины «с рюмкой горячительного напитка».

Некоторые пользователи соцсетей удивились данному событию.

- Пойду, тоже обругаю уфимцев, обзову и скажу, что они ничтожества, мешающие работать. Я так понимаю, что именно за это дают «почетного», - высказался уфимец Вячеслав Комлев.

- Нас никто не спрашивает, кого выбрать Почетным гражданином Уфы. Жители должны решать!, - считает Светлана Войтюк.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы