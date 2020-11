Ректору БГМУ Валентину Павлову присвоили звание Почетного гражданина Уфы

Пользователи соцсетей раскритиковали Павлова за резкие высказывания в адрес больных коронавирусом.

Горсовет Уфы присвоил ректору Башкирского медуниверситета Валентину Павлову звание Почетного гражданина города. Соответствующий документ опубликован на сайте городского совета. Звание Павлову присвоено «за выдающиеся достижения в области медицинской науки, образования, здравоохранения, за активное участие в общественной жизни столицы и республики». Напомним, ранее в прямом эфире «Медики против COVID-19» Павлов сообщил, что в пандемию коронавируса заработал естественный отбор, от болезни, по его словам, как правило, «умирают диабетики, умирают жирные» и мужчины «с рюмкой горячительного напитка». Некоторые пользователи соцсетей удивились данному событию. - Пойду, тоже обругаю уфимцев, обзову и скажу, что они ничтожества, мешающие работать. Я так понимаю, что именно за это дают «почетного», - высказался уфимец Вячеслав Комлев. - Нас никто не спрашивает, кого выбрать Почетным гражданином Уфы. Жители должны решать!, - считает Светлана Войтюк.

