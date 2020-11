Сегодня, 2 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров упомянул успех Москвы при борьбе с распространением коронавируса. Он отметил, что в республике необходимо пойти тем же путем.

Известно, что в столице России ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, благодаря которому удалось снизить показатели заболеваемости. Теперь и в Башкирии начнут составлять протоколы на нарушителей. При этом, по словам Радия Хабирова, проверки будут проводиться не на рекомендательном уровне, а на законодательном. — Я не на Луне живу, хожу и езжу по улицам. Вижу, что не все носят маски. Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно, отметил Хабиров.

