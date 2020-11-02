Провал турпроекта, новый глава Уфы и коррупция в Минобре. Итоги дня в Башкирии

Сегодня в правительстве Башкирии состоялось очередное оперативное совещание, главной темой которого стала эпидобстановка в республике. Льготники получили 700 рецептов на препараты для лечения Covid-19. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом. Также он напомнил об усилении масочного режима и санкциях за нарушения требований.