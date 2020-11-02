Провал турпроекта, новый глава Уфы и коррупция в Минобре. Итоги дня в Башкирии

Провал турпроекта, новый глава Уфы и коррупция в Минобре. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:52ОбществоАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
Рассказываем главные новости 2 ноября в Башкирии.

Сегодня в правительстве Башкирии состоялось очередное оперативное совещание, главной темой которого стала эпидобстановка в республике. Льготники получили 700 рецептов на препараты для лечения Covid-19. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом. Также он напомнил об усилении масочного режима и санкциях за нарушения требований.

Кстати, всего за три дня в республике составлено 700 протоколов из-за нарушения масочного режима и ещё два торговых комплекса временно приостановили свою работу.

Радий Хабиров подвёл черту в возмущении студентов-медиков, которых планировали направить на практику для работы с ковид-больными.

Если кто-то из этих студентов не хочет заниматься — бог им судья. Не привлекайте этих людей к работе, сказал глава Башкирии.

В выходные проводили в последний путь мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался из-за коронавируса. Уже сегодня Горсовет объявил, что врио главы города стал Радмил Муслимов.

В Башкирии объявили сразу несколько госзакупок: на установку освещения и звуковой аппаратуры в Конгресс-холле в Уфе, а также на поставку светодиодного экрана театру драмы имени Мажита Гафури.

Хабиров на оперативном совещании высказал недовольство по работе подрядчиков проекта «Башкирские дворики» и деятельности Госкомитета по туризму, который практически провалил проект по установке туристской навигации за 1,3 миллиона рублей.

Прокуратура проверила министерство образования и науки. Коррупционные нарушения оцениваются почти в миллион рублей.

В Башкирии продолжается история со спиленными в Абзелиловском районе Кужановскими лиственницами. За информацию о вандалах пообещали заплатить 100 тысяч рублей.

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