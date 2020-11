Правоохранители добиваются ареста Дмитрия Аржанова

В Тверском суде Москвы подтвердили информацию о получении материала на арест экс-главы компании «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. В суде отметили, что он по данному делу является подозреваемым. Совладельцем этого предприятия является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.

Напомним, по уголовному делу о мошенничестве уже арестованы два представителя руководства «ТНС энерго» — Борис Щуров и Сергей Афанасьев. Теперь к списку фигурантов добавили Дмитрия Аржанова и еще двух лиц, пишет ТАСС. По материалам следствия, лица, фигурирующие в данном деле с 2011 года, похищали средства, которые должны были идти на оплату электроэнергии. Деньги, полученные от потребителей, переводились в офшоры, а не на счета ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Из-за этого значительно выросли тарифы на электроэнергию, а также существенно снизилась надежность энергоснабжения Нижегородской области. Последняя проблема была вызвана тем, что на ремонт оборудования и сетей банально не хватало денег. Аржанов — крупный российский предприниматель, бизнес-интересы которого в основном в АПК и энергосбытовой отрасли. Кроме этого Дмитрий Аржанов инвестирует в строительство жилья и нефтеперерабатывающую отрасль. По информации Forbes, его активы составляют примерно $1 млрд. До 2017 года бизнесмен владел компанией «ТНС энерго». Аналитики отмечают, что активизация действий силовых структур в отношении руководства крупных компаний и высокопоставленных чиновников говорит о том, что началась борьба с коррупцией. Причем речь скорее всего идет не о конкретных эпизодах, а о системной борьбе, по крайней мере на энергорынке. Ранее правоохранители добились ареста замминистра энергетики Тихонова и министра Открытого правительства Абызова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter