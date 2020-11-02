Правоохранители добиваются ареста Дмитрия Аржанова

По материалам следствия, лица, фигурирующие в данном деле с 2011 года, похищали средства, которые должны были идти на оплату электроэнергии. Деньги, полученные от потребителей, переводились в офшоры, а не на счета ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Из-за этого значительно выросли тарифы на электроэнергию, а также существенно снизилась надежность энергоснабжения Нижегородской области. Последняя проблема была вызвана тем, что на ремонт оборудования и сетей банально не хватало денег.