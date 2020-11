Кондратьев рассказал об успехах кубанских сельхозпроизводителей

На празднике урожая, который состоялся в Краснодарском крае, губернатор Вениамин Кондратьев рассказал об успехах аграриев региона.

По словам Кондратьева, сельскохозяйственный сектор края справился с задачей по сбору урожая, несмотря на неблагоприятные погодные условия и пандемию, пишет infox.ru. Всего в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Только пшеницы было собрано 8 млн тонн, при этом 90% урожая – ценное продовольственное зерно. Отличились и садоводы, они собрали самый большой за последние полтора десятилетия урожай ягод. Также регион поставил новый рекорд по сбору озимого ячменя, гороха и рапса. Таких урожаев не было в течение 10 лет. Выступая на празднике, губернатор поздравил аграриев и поблагодарил за их тяжелый и самоотверженный труд.

