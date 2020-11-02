Кондратьев рассказал об успехах кубанских сельхозпроизводителей

Кондратьев рассказал об успехах кубанских сельхозпроизводителей

Вчера, 23:05ОбществоPhoto: pixabay.com
На празднике урожая, который состоялся в Краснодарском крае, губернатор Вениамин Кондратьев рассказал об успехах аграриев региона.

По словам Кондратьева, сельскохозяйственный сектор края справился с задачей по сбору урожая, несмотря на неблагоприятные погодные условия и пандемию, пишет infox.ru.

Всего в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Только пшеницы было собрано 8 млн тонн, при этом 90% урожая – ценное продовольственное зерно.

Отличились и садоводы, они собрали самый большой за последние полтора десятилетия урожай ягод. Также регион поставил новый рекорд по сбору озимого ячменя, гороха и рапса. Таких урожаев не было в течение 10 лет.

Выступая на празднике, губернатор поздравил аграриев и поблагодарил за их тяжелый и самоотверженный труд.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы