«Клипы» ВКонтакте запускают виртуальные экскурсии от блогеров

«Клипы» ВКонтакте и портал «Культура.РФ» запускают совместный проект «Музеи России. 7 экспонатов».

Популярные блогеры расскажут про артефакты из восьми знаменитых музеев: Политехнического, Музея архитектуры имени Алексея Щусева, Музея Фаберже, музея-заповедника Коломенское и других. Первая серия проекта выйдет 2 ноября. В минутных видео блогеры Марьяна Ро, Катя Адушкина и другие поделятся историей любопытных экспонатов: например, берестяных грамот из Государственного исторического музея или лестницы Томмазо Сальвини из Бахрушинского музея. Каждому музею будет посвящена целая неделя: новый день — новый экспонат. Посмотреть ролики можно в блоке «Клипы» в сообществе «Культура.РФ». Марина Краснова, директор по продукту «ВКонтакте»: «Мы предложили команде портала „Культура.РФ” реализовать новый проект в „Клипах” ВКонтакте — новом сервисе для просмотра и создания коротких вертикальных видео. Этот формат вместе с AR-механиками и управлением жестами позволяет кратко и ярко рассказать об искусстве, экспонатах, художниках. Культурные проекты традиционно получают большой отклик у наших пользователей — уверены, что „Музеи России. 7 экспонатов” тоже понравится аудитории». Ранее «Клипы» ВКонтакте запустили первый AR-видеофон с технологией 360°, приуроченный ко Дню балета, и провели AR-викторину к Международному дню глухих. В сентябре клипы собрали 5,5 млрд просмотров, а в августе обновили рекорд вовлечённости — свыше 211 млн просмотров за сутки.

