По данным Валентина Павлова, в данное время 1277 ординаторов приступили к работе. Кроме того, 563 студента шестого курса лечебного и педиатрического факультетов отправляются на медучреждения сейчас. Из них 281 человек устроены в систему здравоохранения и 252 проходят практику в качестве помощников участковых-терапевтов.