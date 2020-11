На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии свой доклад зачитал ректор БГМУ Валентин Павлов о работе студентов-медиков с ковид-больными.

По данным Валентина Павлова, в данное время 1277 ординаторов приступили к работе. Кроме того, 563 студента шестого курса лечебного и педиатрического факультетов отправляются на медучреждения сейчас. Из них 281 человек устроены в систему здравоохранения и 252 проходят практику в качестве помощников участковых-терапевтов. Отметим, что некоторые студенты ранее выразили своё недовольство работой с ковид-больными. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров на совещании прокомментировал ситуацию. Если кто-то из этих студентов не хочет заниматься — бог им судья. Не привлекайте этих людей к работе, сказал Хабиров. Как отметил Валентин Павлов, таких студентов отправляют в колл-центры, чтобы те не имели прямого контакта с заболевшими. Радий Хабиров поблагодарил будущих медиков за помощь в период пандемии. Напомним, за прошедшие сутки количество ковид-пациентов увеличилось на 93. На оперативном совещании глава Башкирии также напомнил об усилении масочного режима, за нарушение которого предусмотрены штрафы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter