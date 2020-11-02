Глава Башкирии отчитал Госкомитет по туризму за установку дорожной навигации

Нафиков сообщил, что на дорогах федерального значения установлено 149 знаков, 188 — муниципального значения и 25 — на федеральных трассах. В данное время ведётся разработка проектно-сметной документации по установке 362 знаков на 1,3 миллиона рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что не установлен ни один знак на федеральной трассе. Салават Нафиков объяснил это бумажной волокитой в министерстве финансов — «бумаги застряли».
Это не из-за финансирования, вы плохо организовали работу. Не мне вам объяснять, что надо было сразу вести работу. Там сроки согласования от 1 до 2 лет. Вы должны были в этом году какие-то этапы пройти, сказал Хабиров.
Нафиков заверил, что первый знак на федеральной дороге появится в этом году.
Напомним, ранее Радий Хабиров раскритиковал работу Минтранса республики за большое количество ДТП в республике.