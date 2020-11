Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что частое употребление орехов может привести к проблемам со здоровьем.

По сообщению газеты “Известия”, вред организму могут нанести кешью, кедровые орешки, миндаль, фундук, а также другие орехи. По словам специалистов, их можно употреблять не больше трех раз в недели небольшими порциями. В противном случае может появиться дисбаланс аминокислот, развиться аллергия, а также другие нарушения в организме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter