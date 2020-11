На российском рынке за девять месяцев продали более шестисот авто с автоматической трансмиссией. Эксперты назвали самые популярные модели.

Газета “Известия” сообщает, что у российских автолюбителей наиболее популярным авто с АТ является Киа “Рио”. За девять месяцев эту модель купили больше сорока шести тысяч россиян. На втором месте автомобиль Hyundai Creta - его купили сорок тысяч автовладельцев. Третье место занял “Фольксваген Поло” - его купили больше двадцати шести тысяч россиян.

