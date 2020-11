Эдвард Сноуден подал документы на получение российского паспорта - у них с супругой скоро родится ребенок, который получит гражданство РФ.

Газета “Известия” сообщает, что экс-сотрудник АНБ хочет иметь двойное гражданство - России и США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Адвокат Сноудена объяснил желание своего клиента скорым рождением его ребенка, который получит российское гражданство. Сноуден с супругой не хотят быть отдельно от сына.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter