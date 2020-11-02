Дегтярев проверил ход строительства набережной в Комсомольске-на-Амуре

Дегтярев проверил ход строительства набережной в Комсомольске-на-Амуре

Вчера, 20:10ОбществоPhoto: ldpr.ru
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает ездить с рабочими проверками по региону. В этот раз он побывал в поселке Солнечный, где пообщался с местными жителями, а также проинспектировал ход реконструкции набережной и других территорий Комсомольска-на-Амуре.

Во время рабочего визита на комсомольскую набережную Михаил Дегтярев пообщался с подрядчиком и поручил ему сдать объект раньше намеченного срока. Теперь набережная откроется не через год, а уже летом 2021 года. Ее реконструкция продолжается с 2017 года, на текущий момент работы завершены на 46,6%, передает vostok.today.

Также хабаровский врио губернатора встретился с жителями одного из домов Комсомольска, который вошел в программу финансирования благоустройства. В ее рамках 48 домов из 50 в текущем году получили новые дворы. Программа социально-экономического развития города рассчитана на четыре года, на ее реализацию предусмотрено 124,4 млн рублей. Почти все эти средства поступили из Москвы.

В Комсомольске Дегтярев проконтролировал расход средств по нацпроекту «Безопасные дороги». На сегодняшний момент почти завершены работы на 20 автодорогах, а на Комсомольском шоссе проходит обустройство дорожной инфраструктуры (разметки, установка светофоров).

Глава региона также уделил внимание проблемам дольщиков. Он встретился с руководством поселений Солнечного района, где заявил, что все начатые проекты, независимо от территориального расположения подрядчика, должны быть завершены.

Кроме того, успешно прошло сотрудничество властей с ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть — Дальний Восток», которые помогли построить школьный спортивный комплекс в поселке Солнечный. При этом Дегтярев лично попросил нефтяную компанию выделить еще четыре миллиона рублей детям на покупку спортинвентаря.

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