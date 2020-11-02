Дегтярев проверил ход строительства набережной в Комсомольске-на-Амуре

Также хабаровский врио губернатора встретился с жителями одного из домов Комсомольска, который вошел в программу финансирования благоустройства. В ее рамках 48 домов из 50 в текущем году получили новые дворы. Программа социально-экономического развития города рассчитана на четыре года, на ее реализацию предусмотрено 124,4 млн рублей. Почти все эти средства поступили из Москвы.