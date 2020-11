Обновленные данные обнародовали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC), их приводит чешский Минздрав.

В соответствии с данными ECDC по численности смертей от коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек на первое место вышла Чехия. В стране данный показатель равен 11,02. Чехия в данном рейтинге обошла Андорру, где показатель летальных исходов на 100 тысяч человек составляет 7,88. В перечне государств с самой большой смертностью от COVID-19 также оказались Бельгия (6,81), Армения (6,19), Черногория. (6,11), сообщает Infox.

