Жалоба Telegram на штраф за отказ предоставить данные ФСБ отклонена судом

Сервис оштрафовали за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Об этом пишет RNS.

Ключи шифрования спецслужбам нужны для получения доступа к переписке пользователей Telegram. На суде представители мессенджера сообщили, что в Telegram используется два типа чатов. Речь идет об «облачных чатах» и «секретных чатах».

Ключи шифрования в «облачных чатах» регулярно изменяются. Таким образом, персонал Telegram имеет возможность получить к ним доступ лишь на короткое время.

С «секретными чатами» все сложнее. Там применяет сквозное шифрование (end-to-end encryption). В результате ключ шифрования переписки вырабатывается только между получателем и отправителем сообщений. Посторонние получить доступ к чату не могут.

Суд не учел доводы ответчика. Представителям Telegram заявили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» все интернет-сервисы должны выдавать российским спецслужбам данные позволяющие декодировать переписку.

ФСБ отправило Telegram требования предоставить ключи шифрования летом прошлого года. Руководство мессенджера ничего российским спецслужбам не прислало. Сотрудники Telegram напомнили чекистам о 10-ой статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу в РФ в 1998 году. В документе сказано, что каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение, а также получать и распространять информацию и идеи. Государство в это вмешиваться не должно.

Российский суд эти доводы не принял, назвав их «голословными» и к существу вменяемого мессенджеру административного правонарушения не относящимися. Положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод не имеют в России правового значения. Мосгорсуд постановил жалобу Telegram отклонить, а решение о взыскании штрафа оставить без изменения.

В начале весны 2018 года Верховный суд России не принял иск Telegram к ФСБ. Жалоба касалась дешифровки сообщений. Мессенджер пытался оспорить приказ спецслужб от 2016 года, обязывающий интернет-ресурсы передавать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.