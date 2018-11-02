В Уфе приставы забрали автомобиль у автоледи, которая 30 раз нарушила ПДД

В Уфе судебные приставы отобрали автомобиль у девушки-водителя, на счету которой оказалось 30 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В итоге девушка задолжала в виде оплаты штрафов около 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Башкирии, при этом автомобиль Skoda Rapid, на котором ездила должница, был оформлен на ее мать. Тем не менее, когда во время рейда девушка-нарушительница была задержана, на ее автомобиль был наложен арест.