В Уфе приставы забрали автомобиль у автоледи, которая 30 раз нарушила ПДД
Сегодня, 18:17ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко.
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Девушка не оплатила штрафы, из-за чего и рассталась с автомобилем.
В Уфе судебные приставы отобрали автомобиль у девушки-водителя, на счету которой оказалось 30 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В итоге девушка задолжала в виде оплаты штрафов около 50 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Башкирии, при этом автомобиль Skoda Rapid, на котором ездила должница, был оформлен на ее мать. Тем не менее, когда во время рейда девушка-нарушительница была задержана, на ее автомобиль был наложен арест.
Поле этого, по данным пресс-службы ведомства, мать и дочь явились в отдел судебных приставов и оплатили всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор и расходы за эвакуацию и хранение машины. В итоге арест с машины был снят.
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