В Москве наградили за мужество школьницу из Башкирии

Накануне, 1 ноября, в Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения 20 детей и подростков, которые совершили мужественные поступки. Среди них оказалась и семиклассница из Башкирии Камилла Тайсина. Девочка совершила свой подвиг 4 апреля 2018 года.

В тот день Камилла вместе с одноклассником переходила по мосту через реку Стерля неподалеку от своего дома. Дети решили покормить плавающих уточек. Мальчик легеомысленно решил пройти по льду и провалился. Он наверняка утонул бы, если бы не Камилла, которая подползла к товарищу и осторожно вытянула его на берег.