В Башкирии ужесточили приговор 17-летнему студенту за крупный сбыт наркотиков

Верховный суд республики ужесточил приговор 17-летнему студенту колледжа из Учалинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Районный суд приговорил его к условному лишению свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков крупном размере (ч.3ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

Прокурор посчитал, что молодому дилеру приговор нужен более суровый. В суде аппеляционной инстанции молодой человек получил от сообщника крупную партию наркотиков, которую расфасовал в 30 капсул и разместил в «тайники-закладки». Для поиска клиентов использовал мессенджеры.

Позже его задержали полицейские, которые изъяли у него более 17 г наркотиков.