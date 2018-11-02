В Башкирии мужчину с онкологией отправили умирать дома

«Если хочешь умереть, езжай в Бурзянскую больницу»

В редакцию Медиакорсети обратилась жительница Бурзянского района. Как рассказывает Хадича, тяжелую болезнь Янгали Файзуллина выявили совершенно случайно. 20 июня, в ходе выездного флюорографического обследования населения у него обнаружили потемнение в легких.

- Не проведя должного обследования, его отправили в тубдиспансер и лечили от туберкулеза,- говорит она.

Только через месяц врачи начали подозревать у мужчины онкологическую болезнь и дали направление в Республиканский онкологический диспансер. Прошло еще 20 дней, пока Янгали дождался назначенного дня. В Уфе он целый день прождал своей очереди, но смог зайти только под самый конец рабочего дня. Отдал врачу банку мёда, который привез с собой. Однако врач сообщил, что ему нужно приехать в Уфу 11 сентября еще раз. Янгали уехал в Бурзянский район, так и не пройдя обследование.

Прошло еще 20 дней. За это время состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, в сентябре его положили в Байназаровскую сельскую амбулаторию.

- Туда обычно госпитализируют безнадежных больных, - говорит Хадича.

Янгали Файзуллин на прием к врачу Республиканского онкологического диспансера попал только на днях. Состояние мужчины настолько ухудшилось, что один уже не мог выходить на такую дальнюю дорогу один – его сопровождала односельчанка.

Осмотрев мужчину, врачи отказались его принять. Пояснили это тем, что время упущено, мужчина не выдержит лечения и, скорее всего, скончается. Янгали снова вернулся в деревню, так и не получив необходимого лечения.

- У нас в районе есть поговорка: «Если хочешь умереть, приезжай в Бурзянскую больницу». Прошли драгоценные 4 месяца, а человек не получил соответствующего лечения, как такое возможно, - возмущается Хадича.

По словам женщины, Янгали Файзуллин был примерном жителем деревни Киекбаево. В совхозе он считался передовым трактористом – его наградили кипой грамот и благодарностей. Когда совхоз исчез, выживал случайными заработками. Он не курил, последние восемь лет не выпил ни капли алкоголя.

59-летний Янгали Файзуллин столкнулся с такой же проблемой, как другой герой Медиакорсети – его возраст еще не дошел до пенсионного, а в силу тяжелой ситуации со здоровьем работать уже не мог. Оставшись без возможности зарабатывать, Янгали приходилось брать деньги у других, чтобы ездить к столичному онкологу.

Мужчина никогда не был женат и не имел детей. Поэтому на данный момент живет с семьей родного брата – таких же простых деревенских жителей, как он сам.

- Вся деревня переживает за его судьбу, - рассказывает Хадича.

Главврач возьмет под личный контроль

- Последние дни состояние мужчины особенно тяжелое. У него температура под 40 градусов, лежит постели, - говорит Хадича.

К сожалению, с самим Янгали нам не удалось поговорить, так как в Киекбаево нет сотовой связи. Стационарный телефон семьи брата Янгали оказался отключенным. Мы также не дозвонились в местный сельский совет.

Главный врач Бурзянской центральной районной больницы Ильмир Фаткуллин уверил корреспондента Медиакорсети, что судьбой Янгали Файзуллина врачи займутся уже в ближайшие дни.

- Я в Уфе на четырехмесячном обучении, но уже завтра еду в район. Сегодня-завтра отправим к нему врачей на дом, проследят за состоянием. А в следующий вторник поместим его в паллиативное отделение. Я возьму это дело под личный контроль, - сообщил Ильмир Фаткуллин.