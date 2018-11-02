В Башкирии молодая учительница, уволенная за отказ изменить оценки, выиграла суд

Как ранее сообщала Медиакорсеть, в феврале текущего года в одной из школ в Зианчуринском районе заставили уволиться учительницу математики Алию Мусакаеву. Молодая учительница отказалась исправить «4»-ки на «5» одной из своих учениц по просьбе ее матери. Родительница, использовав свои связи, заставила администрацию школы уволить Мусакаеву. Об этом нашем изданию стало известно от родителей других учеников школы. Материал вышел под заголовком «В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку» 17 марта.

После увольнения учительницы по собственному желанию, в школе была создана конфликтная комиссия под руководством директора Айрата Хасаева. Члены комиссии пересмотрели оценки девочки по математике и физкультуре, и исправили на «5».

Женщина, потребовавшая изменить оценки дочери, подала в суд на Алию Мусакаеву и на учителя физкультуры, также отказавшегося выполнять ее требования на основании акта комиссии. По мнению женщины, «заниженные» оценки ее дочери причинили ей моральный вред, который она оценила в 500 тысяч рублей. Алия Мусакаева, в свою очередь, направила в суд встречное заявление. По ее словам, после этого к ней и к ее родителям поступали звонки с угрозами из Зианчуринской районной администрации.

Иск рассматривался в Кугарчинском межрайонном суде. В ходе него выяснилось, что конфликтная комиссия была организована с грубыми нарушениями.

Как сообщает депутат представительного органа Зианчуринского района Наиль Байрамгулов, согласно ФЗ «Об образовании РФ», подобные комиссии не имеют полномочий менять оценки преподавателей. К тому же, оценки были изменены без компетентного мнения профильных учителей. Состав комиссии также вызвал вопросы: по закону, она должна состоять наполовину из родителей, а также утверждаться родительским комитетом и советом учащихся. Ни один из этих обязательных требований не был исполнен.