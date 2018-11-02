Уфимка заявила о том, что контактный зоопарк обманным путем приобрел ее кошек

В Уфе разгорается конфликт между заводчицей элитных кошек Лидией Карповой и владельцами контактного зоопарка «Лапушки». Медиакорсеть пообщалась с обеими сторонами конфликта и предложила каждой высказать свою позицию.

Лидия Карпова на протяжении нескольких лет занимается разведением кошек дорогостоящей породы корниш-рекс. Одно такое животное стоит от 25 тысяч рублей. Именно вокруг двух животных этой породы и разгорелся скандал.

- Два месяца назад ко мне обратилась владелица уфимского контактного зоопарка «Лапушки» с просьбой продать ей кошек породы корниш рекс в контактный зоопарк. Но я ей наотрез отказала, объяснив, что эта порода не может жить в клетке 1×2м без солнца и дневного света. Им нужно много бегать прыгать. И как любые кошки, они днём много спят, и если их бесконечно с 10 до 21ч тревожить, они просто физически не выдержат и погибнут, - рассказала Медиакорсети Лидия Карпова. - Кроме того, за этой породой необходим тщательный уход: корм премиум-класса и специальный наполнитель в лотки. Порода очень нежная, не выносит шума, духоты и сквозняков. Прежде чем продать кошек, я всегда уточняю, в какую семью и в какие условия они попадут.

Трехлетних питомцев - белокурую красотку Рейму и солидного брюнета Паркера Лидия решила продать, потому что их пришлось вывести из разведения. По разным причинам они оказались не подходящими для дальнейшего племенного разведения, поскольку больше не соответствовали строгим требованиям породы.

Лидия, по ее словам, решила Рейму и Паркера «продать в домашние любимцы». Она разместила объявление о продаже в вацап-чате бартерной площадки, на которой общались предприниматели, реализующие различные товары по электронной валюте. - Вскоре мне позвонила девушка и потом приехала с кошачьей переноской. Я ее дотошно расспросила про семью, про квартиру, про возраст детей, про материальное положение семьи, ведь оно обходится в среднем в 1000-1500 рублей в месяц на одного питомца. Женщина в ответ сказала, что живет в Сипайлово, воспитывает мальчиков в возрасте 13 и 14 лет. Мама в разводе, крутится допоздна по делам, мальчики просят питомцев, - продолжила рассказ Лидия.

Сделка оформлялась также по электронной бартерной системе, ее оплатил один из магазинов, на счету которого, по словам покупательницы, находились ее средства за какую-то покупку.

После этого покупательница увезла кошек, и Лидия еще какое-то время переписывалась с ней по вацапу и давала советы по уходу за питомцами. Каково же было ее возмущение, когда примерно через три недели после расставания с Реймой и Паркером она зашла в контактный зоопарк «Лапушки», расположенный в уфимском торговом центре «Экватор», и увидела своих кошек в общей клетке с другими.

- Рейма выглядела очень истощенной, она меня узнала, пошла ко мне на свое имя, я взяла ее на руки и прижала к себе, стала плакать, а Рейма стала слизывать мои слезы, - дрожащим голосом вспоминает Лидия. – Обратно я ее уже опустить не смогла, и ушла с ней в руках из зоопарка. По дороге заехала в ветклинику показала ее врачам. Которые подтвердили, что у кошечки проблемы со здоровьем, которые могут быть спровоцированы стрессом и ненадлежащими условиями содержания. Вдобавок у нее оказались блохи и глисты, пришлось обрабатывать от паразитов.

На следующий день женщина отправилась в контактный зоопарк за Паркером.

- Я тогда уже поняла, что сделка с покупательницей была обманным маневром, чтобы заполучить моих животных. Позвонила напрямую владельцам и предложила вернуть им деньги обратной сделкой. Когда взяла Паркера на руки, даже испугалась – он повис как тряпка на руках, холодный, ни на что не реагирует. А на голове, ее и спинке у него виднелись залысины от шрамов. Я поняла, что его там оставлять нельзя, потому что кот мог погибнуть.

Я забрала кота и повезла быстро в ветклинику. Я же давно кошками занимаюсь и сразу поняла, что температура у Паркера была опасно низкой для животного, - рассказала Медиакорсети Лидия.

По ее мнению, самочувствие Паркера ухудшилось уже, как минимум, за 10 дней до того, как бывшая хозяйка его там нашла.

- Скорее всего, в общей клетке произошла драка между котами, в которой неженке Паркеру очень досталось, после этого ему стали колоть антибиотики, иначе ранки были бы гнойными, - говорит Лидия. – А ведь я же предупреждала, что эти кошки – очень нежные и требуют особого ухода, их нельзя помещать в такие условия.

Рейма и Паркер сейчас проходят лечение дома у Лидии. У обоих животных, по ее словам, сильно пострадала психика. А на днях состояние Реймы резко ухудшилось, у нее появились выделения и озноб. Ветеринары предложили срочно прооперировать кошку. Ей удалили матку и обнаружили кисты, которые уже начали лопаться.

- Если бы не срочная операция, то у кошки образовался бы гной, а затем – сепсис и смерть, - говорит Лидия. – Я предупреждала покупательницу, что Рейма в начале сентября родила мертвого котенка и ее нужно стерилизовать, чтобы избежать осложнений со здоровьем. Но вместо этого кошку отдали в зоопарк. Как сказал врач, ухудшение ее здоровье могло быть спровоцировано пережитым там стрессом и условиями содержания – посетители приходят в грязной обуви с улицы, берут животных на руки, кормят дешевым кормом, там один лоток с опилками на всех кошек.

Медиакорсети удалось пообщаться с Альфией Сахабутдиновой, которая как раз и купила кошек у Лидии и потом отдала в зоопарк. Примечательно, что именно она ответила на звонок по телефону, когда мы звонили директору контактного зоопарка Оксане Трапезниковой.

- Я купила кошек для себя, - заверила нас Альфия. – Но потом у меня изменились семейные обстоятельства, и я вынуждена была передать их в зоопарк, но только на время на передержку.

Альфия подтвердила, что работает в коммерческой структуре, в которую, наравне с несколькими торговыми предприятиями, входит и контактный зоопарк «Лапушки». Она не считает, что Рейма и Паркер сильно пострадали.

- Просто они новенькие, и там произошли драки с другими котами, - пояснила ситуацию Альфия.

Она отрицает, что намеренно утаила от Лидии информацию о том, что приобретает кошек для зоопарка.

- Я покупала кошек для своих детей, - настаивает покупательница. – Я обещала обеспечить им хорошие условия, но, конечно, не такого высокого уровня, как в питомнике у Лидии. И корм у меня был дешевле, и условия скромнее. Мне тоже жалко, что состояние кошек ухудшилось, но с ними обращались нормально, насколько я знаю. Просто они оказались слишком изнеженные.

По словам Альфии, ее руководство готово оформить расторжение договора с Лидией Карповой.

Не прошло и пяти минут, как с того же номера в редакцию Медиакорсети позвонила руководитель контактного зоопарка «Лапушки» Оксана Трапезникова и заявила, что администрации зоопарка подает в полицию заявление на Лидию Карпову по факту совершения ею грабежа, а нашей редакции она пообещала «серьезные судебные проблемы».

На момент написания материала известно, что Лидия вернула деньги за котов на счет магазина.

- Я устала от этого конфликта. Вернула им деньги, - сообщила она Медиакорсети. - Если они обвинят меня в грабеже, я готова предъявить со своей стороны претензии по поводу мошенничества при покупке животных и ненадлежащего содержания в зоопарке, а также иск об оплате лечения Реймы и Паркера. Больше всего меня угнетает тот факт, что я своими руками отдала своих животных непроверенным людям и обрекла их на страдания.