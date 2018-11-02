Уфимка выиграла 50 000 рублей от телеканала ТНТ

По мнению жюри конкурса «Попади на ТНТ-2018» лучшим блогером Уфы стала Элина Киркина. За свой креативный 4-минутный ролик девушка получит 50 тысяч рублей. Конкурс проводился в рамках всероссийского тура, он завершился меньше месяца назад. На пути съемочного трейлера канала было 25 городов, в каждом из которых любой желающий мог снять блог про площадку ТНТ, выложить видео у себя на странице «ВКонтакте» и претендовать на 50 000 рублей. В итоге было снято и прислано более 200 уникальных работ.

Почти 3 недели экспертная группа канала смотрела ролики блогеров и выбирала победителя в каждом городе. Где-то шли жаркие споры, кому отдать первое место, а где-то решение группы было однозначным. Но так или иначе, все присланные работы были просмотрены и оценены (даже снятые вертикально).

- Это невероятные ощущения! – поделилась впечатлениями от выигрыша Элина. - Это был мой первый опыт, я никогда не снимала подобные ролики, да и вообще никакие ролики не снимала, думала, что нет таланта... Сейчас уже начинаю задумываться о продолжении работы в этом направлении. Выигрыш, скорее всего, потрачу на покупку телефона с хорошей камерой – карьеру видеоблогера невозможно сделать без хорошей техники. Но даже если не сложится, видео - это отличный способ сохранить в памяти яркие моменты жизни!

Видео Видео: ТНТ