Флешмоб Юнармии пройдет во Владимире

Издание «Советский спорт» пишет, что в слете примут участие порядка 600 юнармейцев, представляющих все районные отделения Владимирской области.

Начало акции положили представители Юнармии Москвы. Они первыми 21 октября текущего года провели флешмоб «Катюша». Владимирским юнармецам эстафету передали их соратники из Красноярского края. Песня «Катюша» в исполнении воспитанников Юнармии уже прозвучала на Камчатке, в Дагестане, а также в Вологодской и Калужской областях. В каждом регионе флешмоб проводят в знаковых для населения местах. Во Владимире юнармейцы споют «Катюшу» на площади Победы.

Одним из основных условий флешмоба является его фиксация на видео. Ролик необходимо выложить в соцсети с хэштегом #катюшаюнармия. Владельцы страничек, где видео получит больше всего «лайков», смогут рассчитывать на специальный приз от аппарата Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Такая же награда ждет региональное отделение Юнармии, чей флешмоб будет наиболее массовым.