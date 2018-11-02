«Эх мамочки, что вы наделали»: в Уфе уважаемого учителя обвиняют в педофилии

В одном из уфимских СИЗО ждет свершения своей судьбы некогда уважаемый человек, награжденный медалью «Патриот России», педагог с большим стажем работы – Олег Вальтерович Алмакаев. Год назад его обвинили в сексуальных домогательствах к трем первоклассницам уфимской школы, где он вел кружок «Судостроительство».

Суд над ним состоялся летом 2018 года и 60-летнего учителя приговорили к 14 годам лишения свободы. Однако есть люди, которые стопроцентно уверены, что Олег Вальтерович не виновен, суд над ним был страшной ошибкой.

Педагог года

"Мамочки, что вы наделали!" Именно так воскликнул пожилой учитель после суда, сообщают люди, оказавшиеся в этот момент рядом с ним. До последнего момента никто из них не верил, что человека, воспитавшего несколько поколений детей, посадят в тюрьму.

Делом всей жизни Алмакаева были корабли. Точнее кораблики, которые он любил собирать и учил этому детей. Он жил один в своей квартире в центре города. Мать умерла, в ходе следствий над ним и Олегу Вальтеровичу не разрешили попрощаться с ней. С единственным братом он старался не общаться – недолюбливал его за пристрастие к алкогольным напиткам.

Знающие его люди не отрицают – Олег Вальтерович был педагогом с большой буквы. Он награжден знаком “Отличник образования Республики Башкортостан”, Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, медалью «Патриот России», участвовал в Республиканском конкурсе для педагогов дополнительного образования ”Педагог года”, где занял 1 место, был приглашен и участвовал в финале Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге для педагогов дополнительного образования “Сердце отдаю детям”.

Родители школы вспоминают: он не раз помогал детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У тех, кто нуждался в деньгах, он покупал сделанные ими корабли за 15-20 тысяч рублей и говорил, что вернет их, когда они вырастут.

В той школе, где учились подружки-первоклассницы, он вел кружок судостроительства. В тот злополучный зимний день он раскрывал тонкости своего хобби первоклассникам.

«Шоколадное дело»

Света (имена школьниц изменены) не сразу рассказала маме о случившемся. Через два дня, в воскресенье, решилась рассказать бабушке. Она уже передала матери. Рассказала, что учитель по судостроительству заставлял ее снимать колготки и трусы, а потом (развратные действия сексуального характера). Света говорит, что это повторилось два раза и не только с ней.

Сначала это произошло с ее подругой Лизой. Олег Вальтерович позвал ее в комнатку возле класса, где хранились инструменты. Там и произошло насильственное действие. Затем он дал ей шоколадки, которые до этого давал за уборку класса и проводил обратно. Лиза села на свое место и рассказала своей подруге Свете. Тут Олег Вальтерович позвал Свету в комнатку. Света последовала за ним и с ней произошло то же самое. Учитель ей тоже дал несколько шоколадок.

После окончания занятия, девочки пошли на другой этаж. Классная руководительница, увидев, что у них много шоколадок, попросила Свету часть отнести обратно Алмакаеву, мотивировав это тем, что он «старый и бедный человек». Света спустилась к нему, и предыдущая история снова повторилась.

Родители Светы и Лизы сообщили о случившемся полиции. Вскоре о подобном случае также сообщили родители другой подружки девочек – Маши. Света рассказывала следователям, что еще одна их подружка Надя тоже подверглась к насильственным действиям сексуального характера со стороны того же учителя, однако Надя все опровергла.

Об этом стало известно со слов других участников этого разбирательства - инициативной группы родителей, которые выступили в защиту Алмакаева.

14 лет тюрьмы строгого режима

22 августа 2018 года Кировский районный суд приговорил Алмакаева О.В. к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ходе следствия, подозреваемый содержался в следственном изоляторе. В период проведения следствия, его парализованная мама умерла, ему об этом сообщили только через месяц, не дали попрощаться.

Знакомые и друзья Олега Вальтеровича не желают верить тому, что Алмакаев мог так поступить.

Старшина гильдии судомоделистов Санкт-Петербурга Александр Добренко знаком с Олегом Вальтеровичем с 1995 года.

- Он 1-2 раза в год приезжал в Северную столицу на всероссийские конкурсы судомоделистов. Сначала он участвовал сам, как любитель. Затем решил привлечь к своему делу детей. Для этого отдельно приехал ко мне, изучил кружок, который я создал у нас и сделал такой же в Уфе. Его кружок по судомоделированию считался самым лучшим в России, - рассказывает он.

По словам Александра, Олег Вальтерович был флегматичным человеком. Он никогда не интересовался женщинами.

- Я считаю, обвинять Алмакаева в насилии – это как обвинять мрамор в том, то он гранит, - сравнивает Добренко.

«Следствие велось только обвинительным уклоном»

Часть родителей школы, где вел свой кружок Олег Вальтерович, абсолютно уверены в том, что учитель не виновен. Они добровольно решили помочь ему и наняли адвокатов в защиту мужчины. Именно благодаря им дело будет пересмотрено 8 ноября в Верховном суде Башкирии.

По их словам, по данному делу все еще остается множество нераскрытых вопросов.

- Следствие велось только с обвинительным уклоном. Нет ни одного прямого доказательства его вины. Нет видео, на которое ссылаются органы предварительного следствия, - рассказывает одна из них, Елена.

Они указывают, что судом не приняты во внимание показания свидетелей, которые рассказали, что в тот злополучный день неоднократно заходили в помещение без предупреждения. По их мнению, в таких условиях совершить подобное преступление физически невозможно.

- Мы никогда не поверим в этот оговор, так как каждый из нас знает Олега Вальтеровича много лет, и мы уверены в его невиновности, в его нравственных, человеческих качествах. Он никогда себе не позволит подобные действия, - рассказывает другая мама, Зиля.

Они рассказывают, что Олег Вальтерович является известным человеком в среде судомоделистов, благодаря ему судомоделирование в республике вышло на всероссийский уровень. Он возглавлял Республиканский конкурс по стендовому судомоделированию, проводил мастер-классы. Благодаря ему, другие преподаватели начали заниматься этим направлением. Министерство образования РБ много лет привлекало его к сопровождению детей республики на Кремлевскую елку, а это говорит о добросовестном отношении к делу, стабильном доверии со стороны коллег и родителей.

«Финансирование центра, где он работал, было скудным. Деньги на приобретение материалов не выделялись, Олег Вальтерович, имея небольшой заработок и ухаживая за престарелой парализованной матерью, сам на свои средства закупал инструменты, оформлял кабинет фотографиями, покупал книги по истории судостроения, развитию российского флота, специальную литературу, которой могли пользоваться кружковцы. Показывал ребятам исторические фильмы. Олег Вальтерович ежегодно вывозил детей с их моделями на Всероссийские конкурсы и соревнования в Санкт-Петербург, Москву и др. города, и стабильно они получали высокие награды золотые, серебряные, бронзовые медали, грамоты», рассказывают они, а также отмечают, что Алмакаев всегда был справедлив, деликатен, строг и сдержан с ребятами и родителями.

Семьи, ставшие на защиту учителя, подчеркивают, что в последнее время в России наблюдается тенденция безосновательного привлечения к уголовной ответственности преподавателей. Напомним, не так давно был отправлен в колонию уфимский продюсер, которого также обвинили в педофилии. Его жена настаивает, что ее муж не виноват.

- Страшно подумать, что человека сажают только по письменному обвинению, почему-то считается, что подобные обвинения всегда правдивы. Доказательств нет, но априори он является виноватым!? Как дальше многочисленным ученикам верить в справедливость закона, если их любимого преподавателя так жестоко наказали ни за что. О какой справедливости можно говорить? Почему не исключается оговор, детские фантазии, испуг перед родителями, непонимание? - говорят родители.

По их версии, Олег Вальтерович мог поругать или шлепнуть девочек за то, что они воровали у него конфеты. Шоколадки, о которых шла речь выше, хранились в той самой комнате-коморке, где хранились инструменты, и куда заводил учитель первоклассниц. Он давал девочкам эти шоколадки за помощь в уборке класса после занятий. «Девочки, скорее всего, испугались, что Олег Вальтерович мог рассказать про это их родителям. Чтобы избежать родительского гнева, придумали такую историю», - предполагают родители.

Адвокат Алмакаева Рамиля Шарафутдинова отмечает, что преподавателю «не повезло с адвокатом».

Необходима плотная работа с психологами

Медиакорсеть пыталась связаться с родителями пострадавших девочек. Однако они категорически отказались от комментариев. На предложение о встрече с журналистом, один из них ответил: «Я не вижу в этом смысла. Есть постановление суда, которое обжаловано Алмакаевым. С постановлением суда я полностью согласен. Что касается правды - правда в том, что девочки говорят правду».

Мы обратились к психологам, чтобы узнать их мнение об этой ситуации.

- Меня, как психолога-сексолога, смущает «аскетический» образ жизни преподавателя, его проживание с мамой, тот факт, что «он никогда не интересовался женщинами». Это ещё не делает его насильником, но может иметь место определённые черты личности, которые при иных фактах и деталях могут дать более полную картину. Здесь необходима психиатрическая экспертиза - опровергнуть или подтвердить наличие серьёзных расстройств личности, склонность к насилию, сексуальных перверсий. Собрать анамнез, подробно беседовать, при этом очень важна квалификация психиатра, желательно с подготовкой по сексологии. С девочками тоже необходимо провести психологическую работу, чтобы избежать психологических травм, если данный факт имел место. Пока вся эта ситуация действительно туманная, и слишком мало фактов, - считает когнитивный психолог, сексолог Алсу Фаиршина.

Детский психолог Виктория Мухаметкулова утверждает, что детям свойственно фантазировать.

- Это больше похоже не на ложь, а на эротическую фантазию, что больше свойственно подросткам. Среди детей встречаются такие фантазии, но очень редко и при крайне высокой мотивации обратить на себя внимание. В целом детям свойственно фантазировать, они живут в фантазиях, которые приближены к реальности, но не являются таковой. У детей совершенно другой мир и язык, он никак не похож на мир и язык взрослого, только к концу подросткового возраста фантазии исчезают. Сказать, что девочки лгут, нельзя, сказать, что они говорят о насилии, тоже невозможно, - говорит она.