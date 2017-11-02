В Уфе видеоблогера Бациллу арестовали на два месяца
В Уфе суд избрал видеоблогеру Азамату Валееву меру пресечения в виде содержания под стражей, два месяца он будет содержаться в СИЗО, сообщает телеканал «Россия Башкортостан».
Напомним, 31 октября стало известно, что Азамата Валеева задержали в связи с подозрениями в его причастности к убийству.
- По версии следствия, 44-летний житель города Уфы, находясь вечером 31 октября в нетрезвом состоянии в подъезде одного из домов по улице Ст. Кувыкина, ударил несколько раз 63-летнего жителя подъезда в грудь, причинив тупую травму груди с разрывом сердца, - сообщили в следкоме Башкирии. - От полученного повреждения наступила смерть потерпевшего.
Видеоблогера подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего
- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, - уточнили в следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.
Видеоблогер Бацилла известен своими видео в Youtube, в которых он представляет себя как защитник прав водителей. На его канал подписано около 20 тысяч человек.