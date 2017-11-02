Адвокат из Египта призвал насиловать носящих рваные джинсы женщин - СМИ

Адвокат из Египта Наби аль-Вахша подверг критике женщин, которые носят рваные джинсы.

Как пишет издание Dni.ru, юрист считает, что изнасилование таких дам является национальным долгом.

Известный египетский адвокат и консерватор сказал об этом в интервью на телевидении. Когда обсуждался закон о проституции. Юрист раскритиковал девушек, одевающихся слишком откровенно.

По его мнению, домогательство до женщин в такой одежде является патриотическим долгом, а их изнасилование — долгом национальным. Позиция адвоката, по сути, являющаяся призывом к преступлению, вызвала широкий отклик у общества.