Адвокат из Египта призвал насиловать носящих рваные джинсы женщин - СМИ
Как пишет издание Dni.ru, юрист считает, что изнасилование таких дам является национальным долгом.
Известный египетский адвокат и консерватор сказал об этом в интервью на телевидении. Когда обсуждался закон о проституции. Юрист раскритиковал девушек, одевающихся слишком откровенно.
По его мнению, домогательство до женщин в такой одежде является патриотическим долгом, а их изнасилование — долгом национальным. Позиция адвоката, по сути, являющаяся призывом к преступлению, вызвала широкий отклик у общества.
Национальный совет по делам женщин Египта сообщил, что планирует подать жалобу на телеканал, выпустивший скандальное интервью с правозащитником. Представители организации подчеркнули, что слова Наби аль-Вахши идут в разрез с Конституцией, где присутствуют пункты, касающиеся защиты женщин. Также Совет призвал СМИ не предоставлять платформы лицам, пропагандирующим насилие.