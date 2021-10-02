Жители Учалов вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит Забелина

Жители Учалов вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит Забелина
Жители Учалов вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит Забелина
Вчера, 14:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: профсоюз "Действие"
На городской площади сейчас находится немало учалинцев, организаторы следят за масочным режимом и социальной дистанцией.

Сегодня, 2 октября жители города Учалы вышли на сход граждан. Уведомление о проведении публичного мероприятия на имя главы администрации Учалинского района Руслана Гилязетдинова поступило еще в 20-х числах сентября (есть в распоряжении редакции Mkset). Точная информация о количестве вышедших на сход граждан пока нет. Заметим, что жители вышли на сход в защитных масках, соблюдая требования закона.

Видео:Профсоюз "Действие"

В документе были указаны цели собрания: отмена оптимизации Учалинской ЦГБ, отмена перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в город Белорецк, а также отмена перевода в Белорецк лаборатории, морга и скорой помощи. В документе содержалось и требование отмены перевода младшего медперсонала в уборщицы.

Напомним, что вчера, 1 октября в Учалах министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин провел встречу с жителями Учалов. Министр пояснил, чем обоснованы некоторые непопулярные меры: приостановка диспансеризации и плановой госпитализации. Причиной он назвал коронавирус и усугубляющаяся эпидситуация в регионе. в ходе встречи Максим Забелин рассказал о том, что на рассмотрении находится решение построить еще две инфекционные больницы в Зауралье и на западе республики.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы