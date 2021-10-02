Жители Учалов вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит Забелина

Напомним, что вчера, 1 октября в Учалах министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин провел встречу с жителями Учалов. Министр пояснил, чем обоснованы некоторые непопулярные меры: приостановка диспансеризации и плановой госпитализации. Причиной он назвал коронавирус и усугубляющаяся эпидситуация в регионе. в ходе встречи Максим Забелин рассказал о том, что на рассмотрении находится решение построить еще две инфекционные больницы в Зауралье и на западе республики.