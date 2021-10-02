За информацию об убийце студенток из Башкирии назначили награду в 1 миллион рублей

Отметим, что на данный момент у следствия нет подозреваемых. Сразу после убийства под подозрение находился их знакомы, начали распространяться и ориентировки с его фото, но парень сам позвонил в полицию и рассказал о том, что был в Уфе. Его алиби подтвердилось и все подозрения с него были сняты.