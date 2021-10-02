За информацию об убийце студенток из Башкирии назначили награду в 1 миллион рублей

На своей странице в социальной сети губернатор Оренбуржья Денис Паслер заявил о том, что принял решение выдать 1 миллион рублей за достоверную информацию о преступнике, который зверски убил трех студенток местного медицинского колледжа родом из Башкирии
Так, за информацию, которая может способствовать раскрытию жуткого преступления установлению личности преступника информатор получит миллион рублей. Губернатор Паслер призвал жителей объединиться и помочь следствию.
Отметим, что на данный момент у следствия нет подозреваемых. Сразу после убийства под подозрение находился их знакомы, начали распространяться и ориентировки с его фото, но парень сам позвонил в полицию и рассказал о том, что был в Уфе. Его алиби подтвердилось и все подозрения с него были сняты.
Напомним, 30 сентября в городе Гай Оренбургской области произошло тройное убийство уроженок Башкирии, трех студенток Орского медколледжа. Двоих девушек убили в их съемной квартире и подожгли жилище, чтобы скрыть следы. Третья девушка безуспешно пыталась сбежать и её тело нашли во дворе дома. В тот же день, 30 сентября глава Башкирии поручил муниципальным главам оказать всю необходимую помощь семьям девушек и выразил их близким соболезнования. Расследование резонансного преступление находится на контроле у главы федерального Следкома Александра Бастрыкина.