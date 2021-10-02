В Уфе многодетные семьи озвучили сухой паек на удаленке – кило риса, литр масла и сок

В социальных сетях многодетные родители делятся тем, какой сухой паек получили их дети, которые перешли на дистанционку.

В одной из групп для многодетных семей Башкирии в социальных сетях родители делятся информацией о том, какой сухой паек они получили на своих детей, которые перешли на дистанционное обучение. Сегодня получила сухой паёк за дистанционку в школе! Литр масла подсолнечного, кг риса и три маленьких сока с трубочкойТатьяна Р. Интересно почему масло в таком количестве дают?) Дети в школе тоже рис и масло едят?) – в ответ на пост задается вопросом другая многодетная мама Амина Г. У нас масло растительное, 1 литр сока, 1кг макарон, сахара, гречки и пшено, мне кажется за 5 дней это нормально.Айсылу Х. Нам, пока, ничего не дали, только сегодня раздали заявление на сухой паек, в понедельник только отнесем. С 29 сентября на дистанционке.Альмира А. Ну хоть так. Где-то и этого не дают.Марина М. Так как это уже не первый заход школьников на удаленку, вспомним о том, какие сухие пайки получали родители весной 2020 года. Сразу отметим, что тогда многие родители выражали свое недовольство продуктовым набором, который получили на своих детей. Так житель одного из районов показал сухой паек на своего ребенка, в состав которого входили: банка рыбных консервов (сайра), банка сгущенки, меньше половины килограмма гречки и рожков. Тогда на странный состав наборов обратил внимание Радий Хабиров и поручил "отработать" этот вопрос. Фото: фото из соцсетей После вмешательства Хабирова в эту ситуацию в состав продуктового набора вошла крупа, макароны, соки, мучные и фруктово-ягодные кондитерские изделия, чай, какао, молочные, мясные и рыбные консервы, фрукты, растительное масло. Продуктовые наборы и в 2020 году и сейчас предназначаются детям из многодетных малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, с конца сентября начался перевод на дистанционное обучение стали переводить учеников школ в 12 районах Башкирии, сообщалось, что изменение касается наиболее неблагополучных по эпидемиологической обстановке районов. Однако спустя несколько дней на дистанционку постепенно стали переводить и уфимские школы, лицеи и гимназии. На сегодняшний день более половины уфимских школ перевели на дистанционку учеников 5,6,7,8 и 10 классов.

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