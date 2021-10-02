В Уфе исторический облик обретут фасады особняков, в которых расположены рестораны

Стоит отметить, что это не первое взаимодействие ресторана быстрого питания с Ленинсским райсудом. Еще в апреле 2019 года суд выдал предупреждение должностному лицуза несоблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. А ведь еще тогда, в ходе внеплановой проверки установили, что в нарушение требований законодательства компания организовала проведение работ в помещениях без разрешительной документации.