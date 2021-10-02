В Уфе исторический облик обретут фасады особняков, в которых расположены рестораны

В Уфе исторический облик обретут фасады особняков, в которых расположены рестораны
В Уфе исторический облик обретут фасады особняков, в которых расположены рестораны
Вчера, 17:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: 2gis.ru
Решение о приведение в надлежащий вид фасада объекта культурного наследия принял Ленинский райсуд Уфы.

Произошло это еще 28 сентября, в этот день Ленинский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования Башкультнаследия к собственникам ОКН (объекта культурного наследия - прим.ред) «Усадьба Поповых с воротами: Главный дом» и «Усадьба Поповых с воротами: 3-этажный дом». Оба этих здания расположены в самом центре Уфы, на перекрестке улиц Коммунистической и Мустая Карима, напротив УГАТУ по улице Коммунистической, дома 49, 49/1.

Как знают уфимцы, в одном из зданий ОКН, на первом этаже расположен ресторан быстрого питания, популярный и среди студентов и среди остальных уфимцев. Теперь собственник помещения обязан в течении полугода снять массивные металлокассеты и световые короба-буквы.

Обязали привести в порядок фасад обоих зданий и владельцев других владельцев ресторанов, расположенных там. Им придется привести в надлежащее состояние фасады домов, а именно провести реставрационные работы по восстановлению историко-архитектурного облика.

Также придется владельцам бизнеса демонтировать надстройки во дворе здания, а также убрать кондиционеры с фасадов. Среди важных указаний также приведение в форму расстекловки окон цокольного этажа именно таким образом, как это предусмотрено проектной документацией.

Напомним, в марте 2021 года уфимцы потребовали отреставрировать старейшие дома-памятники архитектуры города и создали соответствующую петицию. Прокуратура Башкирии отреагировала на требование граждан и уже в апреле организовала проверку исполнения законодательства об охране ОКН в историческом центре. Конкретно речь шла о проверках на предмет сохранения, должной реставрации и эксплуатации памятников архитектуры.

Речь в том числе шла и о вышеупомянутой «Усадьбе Поповых с воротами». Также проверка коснулась тогда «Дома Аверьяновых»,, «Городской управы» «Дома Смирнова А.К.», «Дома Сахарова» и «Дома Ахтямова».

Стоит отметить, что это не первое взаимодействие ресторана быстрого питания с Ленинсским райсудом. Еще в апреле 2019 года суд выдал предупреждение должностному лицуза несоблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. А ведь еще тогда, в ходе внеплановой проверки установили, что в нарушение требований законодательства компания организовала проведение работ в помещениях без разрешительной документации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы