В Уфе исторический облик обретут фасады особняков, в которых расположены рестораны

Произошло это еще 28 сентября, в этот день Ленинский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования Башкультнаследия к собственникам ОКН (объекта культурного наследия - прим.ред) «Усадьба Поповых с воротами: Главный дом» и «Усадьба Поповых с воротами: 3-этажный дом». Оба этих здания расположены в самом центре Уфы, на перекрестке улиц Коммунистической и Мустая Карима, напротив УГАТУ по улице Коммунистической, дома 49, 49/1.
Как знают уфимцы, в одном из зданий ОКН, на первом этаже расположен ресторан быстрого питания, популярный и среди студентов и среди остальных уфимцев. Теперь собственник помещения обязан в течении полугода снять массивные металлокассеты и световые короба-буквы.
Обязали привести в порядок фасад обоих зданий и владельцев других владельцев ресторанов, расположенных там. Им придется привести в надлежащее состояние фасады домов, а именно провести реставрационные работы по восстановлению историко-архитектурного облика.
Также придется владельцам бизнеса демонтировать надстройки во дворе здания, а также убрать кондиционеры с фасадов. Среди важных указаний также приведение в форму расстекловки окон цокольного этажа именно таким образом, как это предусмотрено проектной документацией.
Напомним, в марте 2021 года уфимцы потребовали отреставрировать старейшие дома-памятники архитектуры города и создали соответствующую петицию. Прокуратура Башкирии отреагировала на требование граждан и уже в апреле организовала проверку исполнения законодательства об охране ОКН в историческом центре. Конкретно речь шла о проверках на предмет сохранения, должной реставрации и эксплуатации памятников архитектуры.
Речь в том числе шла и о вышеупомянутой «Усадьбе Поповых с воротами». Также проверка коснулась тогда «Дома Аверьяновых»,, «Городской управы» «Дома Смирнова А.К.», «Дома Сахарова» и «Дома Ахтямова».
Стоит отметить, что это не первое взаимодействие ресторана быстрого питания с Ленинсским райсудом. Еще в апреле 2019 года суд выдал предупреждение должностному лицуза несоблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. А ведь еще тогда, в ходе внеплановой проверки установили, что в нарушение требований законодательства компания организовала проведение работ в помещениях без разрешительной документации.