В Башкирии число пойманных за занятиями проституцией женщин возросло почти в два раза

Ведомство предоставило статистические данные по учету ночных бабочек и жриц любви изданию UfaCityNews. За первые 9 месяцев 2021 года, с 1 января по 1 сентября на торговок телом было составлено 18 протоколов за административное правонарушение, тогда как в прошлом году за первые его 9 месяцев правоохранители составили всего 10 документов об административном правонарушении.