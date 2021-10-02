Рустам Набиев из Уфы на руках покорил вершину восьмой по величине в мире горы Манаслу

Десантник из Уфы, который потерял ноги при обрушении казармы в Омске, уже покорил Эльбрус и продолжает брать новые вершины.

Блогер Рустам Набиев из Уфы сегодня, 2 октября утром успешно поднялся на вершину горы Манаслу в Непале, которая является восьмой по величине горной вершина=ой на Земле, её высота составляет 8163 метра. Пусть мое восхождение станет символом для миллионов людей никогда не отпускать руки и, что только через действие можно достичь результата.Рустам Набиев Рустам Набиев служил в десантных войсках и лишился обеих ног из-за обрушения в казарме в Омске. Но мужчина не упал духом, обзавелся семьей и детьми и ведет активный образ жизни, да такой которым похвастается не каждый человек, у которого нет таких особенностей. Так в прошлом 2020 году он покорил Эльбрус. Теперь он стал первым в мире человеком, совершившим восхождение на эту вершину. Набиев опубликовал об этом пост в своих соцсетях, в котором назвал вершину зоной смерти. По его словам восхождение сюда – на грани человеческих возможностей, а в его конкретном случае сложность процесса умножается на два. 28 сентября, ресторатор из Уфы Сергей Белкин также опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он совершил восхождение на гору Манаслу в Непале, в материале Mkset мы рассказывали о том, что скоро восхождение будет совершать Рустам Набиев и сегодня это свершилось.

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